Король Карл ІІІ приостановит лечение рака: в чем причина

Король Великобритании Карл ІІІ планирует приостановить лечение рака на некоторое время. Об этом пишет Daily Mail.

Британский монарх должен на 11 дней приостановить лечение, которое предусматривает еженедельный режим, во время своего королевского тура по Австралии в октябре 2024 года.

У 75-летнего Карла ІІІ в феврале 2024 года диагностировали рак, и с тех пор он еженедельно получает лечение. В Букингемском дворце не уточнили, какую форму имеет терапия, и не раскрыли тип рака суверена.

Теперь врачи сказали, что король может взять 11 дней перерыва в лечении, когда он и королева Камилла отправятся в Австралию 18 октября в сопровождении врача.

Во время тура на другом материке монарх посетит Сидней и Канберру, а затем отправится в южно-тихоокеанскую страну Самоа, где он примет участие во встрече глав правительств Содружества (CHOGM).

Ему диагностировали заболевание после лечения увеличения простаты в начале года. На некоторое время Карл ІІІ отошел от публичных обязанностей, однако впоследствии вернулся, совмещая работу и лечение.