ВИДЕО В Мустамяэ дотла сгорела квартира: там проживала семья с тремя детьми, что с ними будет?

В понедельник вечером по Сютисте теэ в Таллинне мчались машины скорой помощи и спасателей. Первый этаж девятиэтажного дома был охвачен пламенем. «Люди стояли в тапочках на улице. Спасатели эвакуировали жильцов из дома, - описывает вчерашний пожар житель дома Антс. - Слава Богу, что все случилось, пока люди еще бодрствовали. Иначе все могло бы закончиться очень печально!»
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Вчера в 19 часов вечера в таллиннском районе Мустамяэ взвыли сирены. Горел многоэтажный жилой дом на Сютисте теэ, пламя вырывалось из окон первого этажа.
«Спасатели эвакуировали всех жителей во двор. Люди стояли в тапочках и смотрели, как пожарные тушат пламя. Они пробыли здесь почти до полуночи», - описывает события вчерашнего вечера председатель дома Сютисте теэ 33, Антс. По его словам, вся лестничная клетка была заполнена черно-синим дымом. Собственная квартира Антса находится на втором этаже, напротив сгоревшей квартиры.