ВИДЕО В Мустамяэ дотла сгорела квартира: там проживала семья с тремя детьми, что с ними будет?

В понедельник вечером по Сютисте теэ в Таллинне мчались машины скорой помощи и спасателей. Первый этаж девятиэтажного дома был охвачен пламенем. «Люди стояли в тапочках на улице. Спасатели эвакуировали жильцов из дома, - описывает вчерашний пожар житель дома Антс. - Слава Богу, что все случилось, пока люди еще бодрствовали. Иначе все могло бы закончиться очень печально!»