«У меня есть дружба»: Аль Пачино высказался об отношениях с Нур Альфаллах

Лауреат премии «Оскар», знаменитый американский актер Аль Пачино во время презентации мемуаров «Sonny Boy» раскрыл свой семейный статус, пишет Рeople.

Звезда «Лица со шрамом» рассказал о своих романтических отношениях после того, как его возлюбленная 30-летняя Альфаллах была сфотографирована 6 октября в машине вместе с 68-летним комиком Биллом Махером.

На вопрос о том, состоит ли он в отношениях в настоящее время, 84-летний Пачино ответил: «Нет. У меня есть дружба». Представитель Пачино добавил: «Эл и Нур - очень хорошие друзья, они дружат уже много лет и являются родителями своего сына Романа».

Легенда Голливуда, никогда не состоявший в браке, встречался с актрисами Дайан Китон, Беверли Д'Анджело, Кэтлин Куинлан и совсем недавно с продюсером Нур Альфаллах, которая в 2023 году родила актеру сына.

Звезда «Ирландца» в своих новых мемуарах объяснил свое отношение к браку. Он отметил, что для него в жизни важен человек, с которым он «может найти общий язык», а брак он называет «входом в поезд боли».

«Все - билет на поезд боли. Билет или ничего. Ты пойдешь или нет? Нет, я останусь здесь. Я останусь здесь, на станции, я не сяду. Брак может подойти вам, конечно. Я просто никогда не чувствовал, что он подходит мне по какой-то причине», - признался актер.