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Зубы можно сломать: жительница Таллинна возмущена находкой в ветчине отечественного производства

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Ветчина, в которой жительница Таллинна обнаружила кость.
Ветчина, в которой жительница Таллинна обнаружила кость. Фото: Фото читателя.

Качество продуктов, продающихся в магазинах, не всегда радует покупателей Эстонии. Жительница столичного района Ласнамяэ на прошлой неделе купила ветчину Viru фирмы Rakvere, но то, что женщина обнаружила в продукте, не на шутку ее озадачило. 

«Не люблю, когда в мясе или мясных продуктах попадаются какие-то жилки, поэтому обычно стараюсь покупать ветчину из филе. Но в этот раз решила сэкономить и купить упаковку побольше», - призналась Валентина.

Открыв дома упаковку, Валентина начала раскладывать ломтики ветчины, но в какой-то момент ее внимание привлекли крупные светлые пятна на кусочках. «Я попробовала раздавить это пятно пальцами, чтобы убедиться, что оно мягкое, но у меня не получилось этого сделать. Взяла нож, чтобы разрезать светлую часть с его помощью, но и таким способом это получилось не сразу», - описывает она.

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