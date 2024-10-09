Зубы можно сломать: жительница Таллинна возмущена находкой в ветчине отечественного производства

«Не люблю, когда в мясе или мясных продуктах попадаются какие-то жилки, поэтому обычно стараюсь покупать ветчину из филе. Но в этот раз решила сэкономить и купить упаковку побольше», - призналась Валентина .

Открыв дома упаковку, Валентина начала раскладывать ломтики ветчины, но в какой-то момент ее внимание привлекли крупные светлые пятна на кусочках. «Я попробовала раздавить это пятно пальцами, чтобы убедиться, что оно мягкое, но у меня не получилось этого сделать. Взяла нож, чтобы разрезать светлую часть с его помощью, но и таким способом это получилось не сразу», - описывает она.