Наступили прохладные осенние дни, и большинство родителей достали теплые куртки, шапки и комбинезоны, чтобы дети могли комфортно играть на улице и не замерзали. Но не все родители еще настроены на осень. Жительница Таллинна заметила на детской площадке в Мустамяэ маленького ребенка, у которого на голове не было ничего, и от холодного ветра его защищала только тонкая куртка. В то же время мать была в шапке и теплой одежде. «Было ужасно смотреть на этого ребенка, я просто заставила себя уйти», - говорит женщина.
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Одетый не по погоде малыш встревожил жительницу Таллинна: «Почему мать надела шапку себе, но не ребенку?»
Женщина, которая на выходных была с дочерью на детской площадке в столичном районе Мустамяэ, заметила ребенка, который, по ее мнению, был одет слишком легко. По словам женщины, примерно полуторагодовалый малыш был без шапки и в тонкой куртке, под которой виднелась футболка. «На улице было около 7 градусов тепла, солнца не было, и дул сильный ветер. У ребенка были видны голое тело и подгузник», - прокомментировала она.
«Я думала, стоит ли обратить внимание матери ребенка на то, что одежда не соответствует погоде. Но решила этого не делать, боясь, что она рассердится. Я просто заставила себя уйти. Не могла смотреть, но меня это сильно встревожило», - рассказала женщина редакции Elu24.