Одетый не по погоде малыш встревожил жительницу Таллинна: «Почему мать надела шапку себе, но не ребенку?»

Наступили прохладные осенние дни, и большинство родителей достали теплые куртки, шапки и комбинезоны, чтобы дети могли комфортно играть на улице и не замерзали. Но не все родители еще настроены на осень. Жительница Таллинна заметила на детской площадке в Мустамяэ маленького ребенка, у которого на голове не было ничего, и от холодного ветра его защищала только тонкая куртка. В то же время мать была в шапке и теплой одежде. «Было ужасно смотреть на этого ребенка, я просто заставила себя уйти», - говорит женщина.