Знаменитые друзья P.Diddy заплатят жертвам, чтобы те не раскрыли их имена в судебных исках

Защитник заявил, что все, кто хотя бы раз присутствовал на вечеринке Шона Комбса (настоящее имя рэпера) и знал что-либо о его выходках, причастен к преступлениям. И единственный способ избежать публичного скандала для них - договориться с жертвами в частном порядке. Бузби, уточняется, отправил ряд писем звездам с предложением решить все один на один, подразумевая, что те смогут выложить неплохую сумму в обмен на молчание.

Судя по всему, некоторые из подобного рода мировых соглашений были заключены успешно. «Мы сделали это с людьми, о многих из которых вы уже слышали, и мы продолжим это делать. Однако если лица, получившие письма с требованиями, откажутся от урегулирования, их имена будут раскрыты посредством публичных судебных исков», - предупредил Бузби.

Напомним, P.Diddy сейчас находится под стражей. Его задержанию предшествовал ряд обвинений от его экс-возлюбленной Кэсси и других девушек в насилии, принуждении к употреблению наркотиков и торговле людьми. В марте в особняке Комбса прошли масштабные обыски, в ходе которых были обнаружены запрещенные вещества, оружие и 1000 бутылок детского масла и смазки. Все это, считает следствие, рэпер использовал для своих секс-вечеринок.