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Знаменитые друзья P.Diddy заплатят жертвам, чтобы те не раскрыли их имена в судебных исках

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Рэпер P.Diddy.
Рэпер P.Diddy. Фото: PHIL McCARTEN

Знаменитости, причастные к преступлениям P.Diddy, пошли на мировую со своими жертвами, чтобы избежать упоминания собственных имен в судебных исках, сообщает Page Six. Как выяснилось, на этом настоял адвокат Тони Бузби, представляющий интересы около 120 пострадавших.

Защитник заявил, что все, кто хотя бы раз присутствовал на вечеринке Шона Комбса (настоящее имя рэпера) и знал что-либо о его выходках, причастен к преступлениям. И единственный способ избежать публичного скандала для них - договориться с жертвами в частном порядке. Бузби, уточняется, отправил ряд писем звездам с предложением решить все один на один, подразумевая, что те смогут выложить неплохую сумму в обмен на молчание.

Судя по всему, некоторые из подобного рода мировых соглашений были заключены успешно. «Мы сделали это с людьми, о многих из которых вы уже слышали, и мы продолжим это делать. Однако если лица, получившие письма с требованиями, откажутся от урегулирования, их имена будут раскрыты посредством публичных судебных исков», - предупредил Бузби.

Напомним, P.Diddy сейчас находится под стражей. Его задержанию предшествовал ряд обвинений от его экс-возлюбленной Кэсси и других девушек в насилии, принуждении к употреблению наркотиков и торговле людьми. В марте в особняке Комбса прошли масштабные обыски, в ходе которых были обнаружены запрещенные вещества, оружие и 1000 бутылок детского масла и смазки. Все это, считает следствие, рэпер использовал для своих секс-вечеринок.

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