«Мы не можем дождаться встречи с тобой!» Возлюбленная спортсмена Магнуса Кирта показала милые фотографии

В начале июля стало известно, что метатель копья Магнус Кирт и его возлюбленная Лаура Икауниеце станут родителями. О своей беременности Лаура объявила в Instagram, написав: «У нас хорошие новости».

Теперь она делится милыми фотографиями ожидания. «Ты уже так любим, мы не можем дождаться встречи с тобой!» - подписала она красивую фотографию, на которой вместе с Магнусом позирует на песке.

В середине сентября они на празднике в честь будущего ребенка объявили, что ждут мальчика. «С того момента, как я узнала, что беременна, у меня было чувство, что у нас родится сын», - призналась Лаура под милыми фотографиями, опубликованными в социальных сетях.

«Впервые в жизни у меня был праздник-сюрприз, где все мои близкие собрались вместе – это было невероятно и незабываемо! Может, это из-за гормонов беременности, но это было так эмоционально и особенно!» - описала она праздник в честь будущего малыша.

Метатель копья Магнус Кирт объявил о своих отношениях с Лаурой в 2019 году, когда поделился их первой совместной фотографией в социальных сетях.