ВИДЕО На концерте The Weeknd на сцену выбежал человек в футболке с украинским флагом

The Weeknd является самым популярным певцом на планете по версии Книги рекордов Гиннесса. В 2016 году певца назвали автором самого популярного альбома на Spotify в 2015 году (Beauty Behind the Madness). Певец также установил рекорд как артист, который находился наибольшее количество недель подряд в ТОП-10 Billboard Hot 100.