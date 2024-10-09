ГОРОСКОП НА 9 ОКТЯБРЯ Раки получат новости издалека, Львы – яркие эмоции: какой будет среда для всех знаков Зодиака

Овен

Раннее утро может показаться довольно неудачным. Не исключено, что вы встанете не с той ноги и какое-то время проведете в дурном настроении. Но оно скоро улучшится. Влияние позитивных тенденций быстро наберет силу, вы почувствуете, что жизнь меняется, открываются новые возможности, которые не хочется упустить. Если вы возьметесь за какое-то новое дело, то наверняка справитесь с ним отлично. Вторая половина дня будет удачной во многих отношениях. Решатся важные для вас финансовые вопросы, вы получите даже больше денег, чем ожидали. Вы хорошо проведете время с близкими. Полезно будет обсудить с ними планы на будущее: такой разговор окажется очень вдохновляющим.

Телец

День едва ли будет особенно плодотворным, даже привычные дела могут даваться сложнее, чем обычно. Но жаловаться на судьбу вы вряд ли захотите, ведь звезды подготовили для вас немало приятных сюрпризов. Порадуют встречи с друзьями, старыми знакомыми и людьми, которые хоть и не близки вам, но очень симпатичны. Будет шанс подружиться с человеком, о котором вам известно много хорошего. Покупки, даже незапланированные, будут удачными. Вряд ли вы захотите тратить деньги на пустяки, а вот на важных вещах экономить не станете.

Близнецы