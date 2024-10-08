Богиня поп-музыки Кайли Миноуг захватит Таллинн ритмами чувственного диско

Зрители смогут услышать как песни с ее альбома Tension II, который вот-вот увидит свет, так и неподвластные времени хиты, накопившиеся у Кайли в большом количестве за ее 30-летнюю карьеру. Это будет поистине эксклюзивная возможность, поскольку билетов в продажу поступит немного!

Достигшая статуса иконы в мире музыки, Кайли за свою жизнь успела, наверное, действительно все. Ее карьера началась с сериала «Соседи», где она сыграла роль обычной девушки, но ее экранный и реальный роман с Джейсоном Донованом согревал сердца миллионов людей. Вскоре жизненный путь привел Кайли на музыкальную сцену, и с годами артистка стала одной из культовых звезд в мире танцевальной музыки.

Кайли Миноуг едет в Таллиннс ярким шоу. Фото: Промо

Самые яркие альбомы Кайли Миноуг Kylie, Light Years и Fever оказали неоспоримое влияние на популярную музыку, подарив миру и такой незабываемый хит, как Can’t Get You Out Of My Head.

Оглядываясь на свой взлет на музыкальный небосклон, Кайли признает, что ей никогда не было легко. «Теперь, достигнув среднего возраста, я вижу, как много вызовов было в моей карьере. Поп-музыка должна казаться простой. Но мы знаем, что за видимой простотой обычно стоит очень много труда», – призналась певица в прошлом году.

Кайли Миноуг едет в Таллиннс ярким шоу. Фото: Промо