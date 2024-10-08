Вниманию всех любителей поп-музыки! В субботу, 21 июня 2025 года, в рамках своего мирового турне Tension в Таллинне на Unibet Arena выступит легендарная Кайли Миноуг.
Богиня поп-музыки Кайли Миноуг захватит Таллинн ритмами чувственного диско
Зрители смогут услышать как песни с ее альбома Tension II, который вот-вот увидит свет, так и неподвластные времени хиты, накопившиеся у Кайли в большом количестве за ее 30-летнюю карьеру. Это будет поистине эксклюзивная возможность, поскольку билетов в продажу поступит немного!
Достигшая статуса иконы в мире музыки, Кайли за свою жизнь успела, наверное, действительно все. Ее карьера началась с сериала «Соседи», где она сыграла роль обычной девушки, но ее экранный и реальный роман с Джейсоном Донованом согревал сердца миллионов людей. Вскоре жизненный путь привел Кайли на музыкальную сцену, и с годами артистка стала одной из культовых звезд в мире танцевальной музыки.
Самые яркие альбомы Кайли Миноуг Kylie, Light Years и Fever оказали неоспоримое влияние на популярную музыку, подарив миру и такой незабываемый хит, как Can’t Get You Out Of My Head.
Оглядываясь на свой взлет на музыкальный небосклон, Кайли признает, что ей никогда не было легко. «Теперь, достигнув среднего возраста, я вижу, как много вызовов было в моей карьере. Поп-музыка должна казаться простой. Но мы знаем, что за видимой простотой обычно стоит очень много труда», – призналась певица в прошлом году.
Несмотря на трудности, страсть Кайли к ее призванию только усиливается. «Я испытываю невероятное счастье, когда через творчество у меня получается выразить самые глубокие эмоции или мысли, которые меня беспокоят - это как поговорить с другом», - рассказывает Кайли. - «Говорить правду полезно. Когда я могу это делать, мне нравится не просто стрелять словами, а скорее, создавать ими живописные картины. Мне нравится, когда правда облачена в поэзию, когда она не очевидна».
Новый альбом под названием Tension II, к выходу которого готовится артистка, продолжает эту тенденцию - в ее музыке глубокие переживания переплетаются с заводными танцевальными битами. Заглавный сингл с этого альбома Lights, Camera, Action уже выпущен, и он в очередной раз лишь подтвердил заслуженность титула королевы поп-музыки.
Tension Tour 2025 обещает любителям популярной музыки грандиозное впечатление, которое будут создавать ослепительные визуалы, сама Кайли, находящаяся в своей лучшей форме, и все легендарные хиты, благодаря которым Кайли стала Кайли. Начиная с блестящих композиций в стиле электро-попа с альбома Disco и заканчивая обнажающими душу песнями Slow и Confide in Me - это шоу охватывает десятилетия блестящей карьеры певицы. И конечно особую изюминку в концерт привнесет материал с ее нового альбома.
За свою невероятную карьеру Кайли продала свыше 80 миллионов пластинок по всему миру, ее песни были прослушаны на различных стриминговых платформах более пяти миллиардов раз, Кайли выпустила 9 альбомов, покоривших вершины британских хит-парадов. Среди многочисленных наград Кайли Миноуг четыре премии BRIT, две премии MTV и две статуэтки «Грэмми». Она - единственная артистка женского пола, хиты которой оказывались на верхних строчках британских хит-парадов в течение пяти десятилетий подряд. Так что в каком-то смысле она стоит особняком на поп-сцене: Кайли - суперзвезда, которая заново открывает свой жанр, прочно утвердившись в настоящем времени и одновременно определяя и прославляя значительную часть нашего коллективного прошлого.
Таллиннский концерт Кайли Миноуг в рамках ее мирового турне «Tension» состоится 21 июня 2025 года на Unibet Arena. В продажу поступят только билеты на сидячие места, и их количество существенно ограничено, поэтому стоит поторопиться! Предварительная продажа для членов клуба Live Nation начнется 17 октября в 11:00 часов. В свободную продажу в пунктах продажи и на сайте Piletilevi билеты поступят в 11:00 часов 18 октября.