УЛИЧНЫЙ ОПРОС Жители Таллинна признались, ходят ли в рестораны и как часто: «Приходится выбирать: обед или кофе с десертом»

«По ресторанам не хожу. Максимум, что могу позволить себе, - сходить в какое-нибудь кафе. Не хватает денег, так сказать», - признается молодая мать Кристина. Она отмечает, что часто ходит в кофейни, где покупает горячий напиток и булочку. «Я могу в кафе посидеть, поесть от силы раз-два в месяц. Я даже скажу, что мне приходится выбирать порой между тем, я ем или пью кофе с десертом, например. Мне сложно прийти и заказать все, что я хочу. Это не так происходит», - рассказывает она.

Людмила отмечает, что поскольку она пенсионерка, в рестораны она не ходит, и если хочет где-то посидеть с подругой - отправляется в кафе. «У нас есть любимое кафе, там цены приемлемые, туда ходим всегда», - говорит она. Ирина, подруга Людмилы, добавляет, что сегодня они изменили своим привычкам и пошли в другое заведение, где цены также устраивают пенсионерок.

«Мы можем выйти за рамки бюджета, но потом приходится поджиматься. Сейчас коммунальные платежи высокие будут, и поэтому приходится экономить. Экономим, естественно, на вкусняшках», - объясняет Людмила. Ирина добавляет: «Когда ходим в город гулять, мы всегда ходим в кафе - пьем кофе с пирожными».

Александр и Светлана сказали, что примерно раз в неделю едят вне дома. Определенную сумму для похода в ресторан пара не откладывает и признается, что по дорогим заведениям они не ходят: «Самый дорогой наш ужин был около 60 евро».