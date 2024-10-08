Хейли Бибер опубликовала фото с Джастином, в котором увидели намек на скандал вокруг P.Diddy

Хейли выложила старое фото Джастина 2017 года, на котором он стоит без рубашки и показывает два средних пальца.

В последнее время поклонники всерьeз переживают за Бибера. Он выглядит очень худым и болезненным, и люди связывают это со скандалом вокруг P.Diddy: по слухам, певец, который в подростковом возрасте дружил с рэпером, подвергся насилию с его стороны.

На днях в сети даже завирусился клип, который несколько лет назад был опубликован в личном YouTube-канале Джастина. В нeм рэпер P.Diddy обещает Биберу дорогую машину и особняк.

Сам Бибер, по словам инсайдеров, не хочет вспоминать всю эту историю, однако готов будет рассказать подробности, если это кому-нибудь поможет.

Арест Шона Комбса (настоящее имя P.Diddy), которого обвиняют в торговле людьми, сексуальном насилии и других преступлениях, вызвал большой резонанс. На скандально известных вечеринках рэпера побывало много звeзд, на репутации которых это отразилось, также попали под подозрение и некоторые из друзей P.Diddy: например, Джей-Зи и Бейонсе. Последнюю начали травить в сети: люди считают, что при поддержке P.Diddy Бейонсе устраняла своих конкурентов.