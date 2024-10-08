Звезда украинской и всей славянской музыкальной сцены Макс Барских выступит 31 июля 2025 года на Таллинском певческом поле, на фестивале Õllesummer. Певец уже более десяти лет постоянно находится на вершине музыкальных чартов благодаря своим зажигательным танцевальным хитам и впечатляющим шоу.
Суперзвезда Макс Барских выступит на Õllesummer
На полках Макса Барских множество музыкальных наград и значительных признаний за его творчество. В частности, его признавали «Лучшим украинским артистом года» на MTV Europe Music Awards, а такие издания, как Forbes Magazine USA и украинский Vogue, назвали его самым успешным славянским исполнителем.
Макс Барских принимает участие в создании своих песен больше, чем многие другие звезды. Он пишет тексты, мелодии и частично продюсирует свои хиты.
Артист успешно сотрудничал с такими звездами, как Зиверт, Лара Фабиан и, среди прочих, с Лободой, которая также выступала этим летом на Õllesummer.
34-летний Макс Барских постоянно находится в центре внимания модных и музыкальных СМИ благодаря своему стильному образу. Его можно увидеть во многих модных и стильных журналах.
Фестиваль Õllesummer пройдет на Таллинском Певческом поле с 30 июля по 2 августа 2025 года. Льготные билеты на фестиваль доступны в Piletilevi до 31 декабря 2024 года.
Большая часть программы на 2025 год уже утверждена или находится на стадии подтверждения. Уже в ближайшие недели фестиваль поделится захватывающими новостями о программе Õllesummer следующего лета.