«Я очень разборчива!» Красавица, которая в этом году занималась сексом с 480 партнерами, раскрывает свои планы на будущее

Энни Найт впервые попала в газет в прошлом году, когда объявила, что хочет заняться сексом с 300 людьми в 2023 году.

Достигнув этой цели, жаждущая любви австралийка подняла планку еще выше в 2024 году, поставив перед собой задачу переспать с 600 людьми до 31 декабря - но эта амбициозная цель не означает, что стандарты женщины упали.