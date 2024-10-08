«Я очень разборчива!» Красавица, которая в этом году занималась сексом с 480 партнерами, раскрывает свои планы на будущее

Блогер, которую также назвали самой сексуально активной женщиной Австралии, планирует переспать с 600 людьми в 2024 году - но она не пустит в свою спальню случайных парней.
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Энни Найт впервые попала в газет в прошлом году, когда объявила, что хочет заняться сексом с 300 людьми в 2023 году.
Достигнув этой цели, жаждущая любви австралийка подняла планку еще выше в 2024 году, поставив перед собой задачу переспать с 600 людьми до 31 декабря - но эта амбициозная цель не означает, что стандарты женщины упали.