Канье Уэст и Бьянка Цензори оказались на грани развода

По словам сразу нескольких источников, Канье и Бьянка несколько недель назад рассказали окружающим, что они расстались. Сейчас Бьянка якобы отправилась в Австралию, чтобы провести время со своей семьей.

Кроме того, Канье якобы еще некоторое время назад утверждал, что собирается развестись с Бьянкой и переехать в Токио. Также в последнее время пару не видели вместе на публике: их последний совместный выход был 20 сентября.

О тайной свадьбе Канье Уэста стало известно в 2023 году. Связать себя узами брака с Бьянкой Цензори, которая работает дизайнером в его компании Yeezy, он решил всего спустя пару месяцев после официального развода с Ким Кардашьян.

Люди в сети очень переживали за Бьянку, которая известна своими эпатажными выходами. Они уверены, что Канье Уэст манипулирует женой и заставляет ее ходить почти обнаженной ради привлечения внимания. Другие считают, что Бьянку никто не заставляет, а одеваться так она решила сама, поскольку получила от Уэста много его активов.