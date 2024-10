В Нью-Джерси скончалась мать Уитни Хьюстон

Сисси Хьюстон с раннего возраста была церковным исполнителем. В популярную музыку она прорвалась в 1960-х годах. Она выпустила несколько альбомов, включая Presenting Cissy Houston, диско-альбом Think It Over, а также Face to Face и He Leadeth Me, пишет Фокус.