Меган Маркл и принц Гарри собираются выходить в свет по отдельности на фоне слухов о проблемах в паре

«Герцог и герцогиня сейчас достигли успеха как личности, а не только как пара. Герцог, похоже, сосредоточен на своей патронажной работе, а герцогиня - на своем предпринимательском пути», - говорит источник издания People.

Пока принц Гарри был в отъезде и посещал мероприятия в Лондоне, Меган Маркл появилась на гала-вечере в Детской больнице Лос-Анджелеса. Как отметил в беседе с журналистами эксперт по языку тела, без мужа Меган Маркл выглядела «потерянной».

На мероприятии герцогиня Сассекская появилась в красном платье Carolina Herrera, которое она уже надевала в 2021 году на гала-концерт в Нью-Йорке по случаю Дня ветеранов в США. Многие пользователи раскритиковали ее образ: им показалось, что платье с таким глубоким декольте - не совсем подходящий наряд для благотворительного вечера и встречи с детьми.

В последнее время в сети часто появляются слухи о том, что у пары проблемы в отношениях. По словам инсайдеров, принцу Гарри надоело мириться с ограничениями и контролем со стороны жены.