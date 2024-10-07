Кэти Перри похудела на десять килограммов – диетолог прокомментировала рацион звезды

Звездный диетолог Хелен Белл рассказала, что исполнительница часто завтракает вареными яйцами. Также звезда редко употребляет фастфуд и обычно готовит курицу и рыбу. На перекус у Кэти обычно орехи и семена.

«Яйца содержат много белка, который помогает дольше сохранять ощущение насыщения», - объяснила Хелен. Диетолог добавила, что такой вариант приема пищи может снизить общее потребление калорий в течение дня. Впрочем, специалист предупреждает, что для похудения важно употреблять вареные яйца, чтобы избежать лишних жиров при жарке.

Диетолог звезды советует тем, кто хочет похудеть добавить в свой рацион курицу, рыбу, фрукты, овощи, орехи и семена. «Эти продукты, как правило, менее калорийны и содержат больше необходимых питательных веществ. Они содержат клетчатку, которая способствует пищеварению и помогает поддерживать ощущение сытости», - рассказала она.