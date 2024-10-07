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Кэти Перри похудела на десять килограммов – диетолог прокомментировала рацион звезды

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Кэти Перри и Орландо Блум.
Кэти Перри и Орландо Блум. Фото: Photo Image Press

Популярная певица Кэти Перри заметно похудела после родов. Исполнительнице удалось сбросить около десяти килограммов. Известный диетолог объяснила успех звезды, пишет The Mirror.

Звездный диетолог Хелен Белл рассказала, что исполнительница часто завтракает вареными яйцами. Также звезда редко употребляет фастфуд и обычно готовит курицу и рыбу. На перекус у Кэти обычно орехи и семена.

«Яйца содержат много белка, который помогает дольше сохранять ощущение насыщения», - объяснила Хелен. Диетолог добавила, что такой вариант приема пищи может снизить общее потребление калорий в течение дня. Впрочем, специалист предупреждает, что для похудения важно употреблять вареные яйца, чтобы избежать лишних жиров при жарке.

Диетолог звезды советует тем, кто хочет похудеть добавить в свой рацион курицу, рыбу, фрукты, овощи, орехи и семена. «Эти продукты, как правило, менее калорийны и содержат больше необходимых питательных веществ. Они содержат клетчатку, которая способствует пищеварению и помогает поддерживать ощущение сытости», - рассказала она.

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