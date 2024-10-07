С понедельника начнется светлая полоса: Глоба назвала знак, которого ждет удача

Согласно предсказанию Тамары Глобы, Скорпионы, которые в последнее время переживали не лучшие времена, могут вздохнуть с облегчением. Начиная с понедельника, 7 октября 2024 года, представители этого знака вступают в новую, яркую фазу своей жизни.

В профессиональной сфере Скорпионов ждет настоящий прорыв. Все предыдущие усилия и упорный труд наконец-то начнут приносить плоды. Возможно повышение по службе или неожиданное выгодное предложение от влиятельных людей. Финансовое положение значительно улучшится, появятся новые источники дохода.

В любовных отношениях Скорпионов также ожидают приятные перемены. Одинокие представители знака имеют все шансы встретить свою вторую половинку, а те, кто уже состоит в отношениях, смогут вывести их на новый, более глубокий уровень. Семейные Скорпионы ощутят гармонию и взаимопонимание со своими близкими.