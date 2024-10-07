Виолончелистка Сильвия Ильвес живет в арендованной квартире в Старом городе, но конфликты с владельцем жилья и соседями побуждают ее искать новый дом. Мать четверых детей также рассказала, что за время аренды переплатила почти 1000 евро. Владелец квартиры, однако, отказался комментировать эту ситуацию.

В начале марта мать четверых детей и известная виолончелистка Сильвия Ильвес рассказала, как она вместе с детьми устроилась в квартире, расположенной в Старом городе Таллинна.

«За два-три дня я перевезла вещи. Поскольку на второй день мне не хотелось нанимать грузчиков, пришлось выполнять их работу самой, и я повредила спину», - поделилась Сильвия с редакцией.