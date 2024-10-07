НЕВЕРОЯТНО Женщина сделала шокирующее открытие о своем доме: «Я не представляю, как долго он уже здесь живет...»

Американка работала в саду, когда заметила, что небольшая дверца на доме была открыта. Пытаясь вспомнить, оставляла ли она ее открытой, она увидела паутину, что указывало на то, что она была открыта уже долгое время.

Написав на Reddit, она объяснила: «Я не думаю, что кто-то был там недавно. Это было бы слишком опасно, потому что пространство очень маленькое, а на улице очень жарко. Но кто-то явно хранит там свои вещи и регулярно забирает их оттуда».