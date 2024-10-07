Как Кейт Миддлтон помешала принцу Уильяму взойти на престол раньше срока

По данным издания, как только его величество объявил о диагнозе, во дворце задумались о смене правителя, и Уильям даже нанял нового личного секретаря, который должен был подготовить его к скорейшей коронации. Однако планам принца экстренно помешала Кейт Миддлтон, а если быть точнее, то ее заболевание. Напомним, весной этого года принцесса Уэльская сообщила о раке.

Источник, близкий к королевской семье, утверждает, что недуг Кэтрин положил конец планам Уильяма возглавить монархию раньше срока и заменить отца. Онкология жены стала большим потрясением для него, в связи с чем принц поставил семейные дела в приоритет и сократил количество работы: дела отца он разделил со своей мачехой королевой Камиллой.

Кстати, для Гарри пересмотр плана похорон Карла III - новости не менее тревожные. Ведь в случае кончины отца последнее слово в вопросах воссоединения с семьей останется за Уильямом, а тот мириться с братом не собирается от слова совсем.