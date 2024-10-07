Maneskin распадается? Музыканты объявили о паузе в карьере группы

Уже длительное время в Сети ходят слухи, что участники коллектива, в частности, Давид, Виктория Де Анджелис, Томас Раджи, Итан Торкио больше не будут выступать на одной сцене. Уже несколько месяцев группа не дает концертов и не появляется в полном составе на публике. Более того, каждый из музыкантов начал развивать карьеру вне группы.

Дамиано ответил на слухи и подтвердил, что они с коллегами решили приостановить свою деятельность. Заявление прозвучало во время эфира на итальянском телевидении. Певец заявил, что хочет сосредоточиться на сольной карьере. Он указал, что участники группы приняли совместное решение о паузе, чтобы каждый из них мог переосмыслить творчество группы и решить, куда двигаться дальше:

«Мы много работали и сделали все, что могли. Сейчас есть возможность сделать перерыв и подумать о том, что мы хотим делать в одиночку. Не о чем переживать», - сказал Дамиано.

Официального заявления о распаде Maneskin не было, но перерыв на неопределенный срок и сольные проекты каждого из музыкантов ставят под вопрос будущее группы. В частности, как известно, недавно Дамиано кардинально сменил имидж и объявил о начале сольной карьеры. Он даже успел выпустить сольный трек под названием Silverlines.

Над карьерой вне группы активно работает и бас-гитаристка Виктория Де Анджелис. Она подписала контракт с noted. Records и представила свою новую песню. Виктория сольно выступает на фестивальных площадках.

Барабанщик Итан Торкио пока не раскрывает, над чем сейчас работает, а вот гитарист Томас Раджи уже выступал вместе с композитором Патти Смит.

К слову, после победы на Евровидении группа получила мировую славу. Триумф на конкурсе они получили с песней Zitti e buoni. Среди других известных треков Maneskin, в частности, I Wanna Be Your Slave, Beggin', Coraline.