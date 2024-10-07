ЭТО ВЕСЕЛО! Резиденты Riga Stand Up едут в Таллинн с новой осенней программой

Объединение комиков Riga Stand Up уже почти восемь лет организует открытые микрофоны, концерты и выездные мероприятия в жанре стендап во всех странах Балтии, а также в Великобритании, Финляндии. Накопленный опыт позволяет участникам объединения всегда выдавать со сцены качественную современную комедию. С их концертов никто не уходит разочарованным.

На сцену в Таллинне в этот раз выйдут: Алена Борисова, Денис Иванов, Александр Марголин и Антон Герасимов.

В зале свободная партерная посадка, чем раньше придешь - тем лучше место для себя займешь! Перед мероприятием есть возможность заказать напитки в баре, поэтому организаторы просят приходить хотя бы за тридцать минут до начала концерта. Больше информации ищете ЗДЕСЬ!