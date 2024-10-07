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Не жена: Джастин Тимберлейк был с девушкой в ночь ареста за вождение в нетрезвом виде

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Джастин Тимберлейк.
Джастин Тимберлейк. Фото: MICHAEL TRAN

Спустя почти четыре месяца после ареста Джастина Тимберлейка за вождение в нетрезвом виде удалось получить наиболее полную и ясную картину произошедшего.

Теперь стало понятно, почему инцидент так сказался на отношениях певца с супругой Джессикой Бил, что теперь повсюду обсуждают их возможное расставание.

В ту роковую ночь Джастин был не один, а в компании загадочной незнакомки. Оказалось, что это старая подруга Тимберлейка и его жены. Речь о Эсти Стэнли, которая является бывшим стилистом Джессики. Об этом сообщает Page Six. Кстати, именно в ее доме 12 лет назад проходила грандиозная вечеринка по случаю помолвки звезд.

Почему Джастин и Эсти оказались вдвоем, не уточняется. Но известно, что в тот вечер на ужине присутствовал также муж Стэнли. Оба впоследствии пытались убедить полицейских не арестовывать Тимберлейка, так что об измене речи не идет. Впрочем, поклонники считают, что все может быть.

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