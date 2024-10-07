«Бабушка только что пришла из продуктового магазина, по пути домой ее ограбили», - рассказывает внучка 86-летней женщины Кади Лийс редакции. Ее бабушка стала жертвой грабителя в столичном районе Кристийне.
ФОТО ⟩ «Она звала на помощь...» В одном из столичных районов мужчина на велосипеде ограбил 86-летнюю женщину
В воскресенье, 6 октября 2024 года, в период с 16:00 до 16:30 на улице Винди произошло ограбление, в ходе которого неизвестный мужчина напал на пожилую женщину и забрал у нее черную сумку со всем содержимым.
«Бабушка только что вернулась из продуктового магазина, шла домой, и ее ограбили», - объясняет внучка 86-летней пожилой женщины Кади Лийс и добавляет: «Человек пострадал во время ограбления, у нее вырвали сумку из рук, она упала и осталась без своих вещей (телефон, кошелек и прочее). Она звала на помощь, но, к сожалению, в тот момент поблизости никого не было».
«Шок у нее был настолько сильный, что она заблудилась неподалеку от дома. Заблудилась настолько, что не понимала, где находится», - рассказывает Кади Лийс и добавляет, что неизвестный мужчина скрылся на велосипеде.
В начале месяца пенсионеры получают пенсии, и воры знают, что на счетах пенсионеров в это время есть деньги. «Мы были бы очень благодарны, если бы СМИ помогли найти вора и предупредить людей, что наши более уязвимые члены общества, которые в силу своего возраста уже не могут защитить себя, становятся жертвами ограблений», - говорит Кади Лийс.
Бабушка Кади Лийс, ставшая жертвой кражи, говорит, что теперь она боится выходить на улицу. «Даже если физическая травма незначительная, шок делает свое дело...»
Полиция просит помочь в установлении личности подозреваемого
На прошлой неделе полиция получила информацию о трех случаях ограблений в Таллинне. Неизвестный мужчина ограбил пожилых женщин. 30 сентября такой случай произошёл в Мустамяэ, где у 83-летней женщины украли сумку, в которой находились ее удостоверение личности и наличные деньги.
6 октября было сообщено, что на улице Хайгру в районе Кристийне напали на 79-летнюю женщину и украли у нее сумку, в которой находились ее документы, телефон, личные вещи и наличные деньги. В тот же день на улице Нымме в районе Кристийне у 86-летней женщины также была украдена сумка.
По словам руководителя отдела преступлений против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Вареc, к счастью, никто серьезно не пострадал в ходе этих ограблений, но, безусловно, жертвы сильно испугались, и их чувство безопасности было нарушено.
«На данный момент нельзя с уверенностью сказать, что эти случаи связаны между собой. Однако у них есть общие черты, например, на данный момент известно, что все ограбления совершил мужчина на велосипеде. Мы просмотрели множество записей с камер наблюдения и пришли к выводу, что мужчина на фотографиях может быть грабителем», - сказал Варес.
Всех, у кого есть дополнительная информация о совершенных ограблениях или кто узнал мужчину на фотографиях, полиция просит сообщить об этом, написав на электронную почту pohja.isikuvihje@politsei.ee или позвонив по телефону 58541156.