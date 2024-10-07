ФОТО «Она звала на помощь...» В одном из столичных районов мужчина на велосипеде ограбил 86-летнюю женщину

В воскресенье, 6 октября 2024 года, в период с 16:00 до 16:30 на улице Винди произошло ограбление, в ходе которого неизвестный мужчина напал на пожилую женщину и забрал у нее черную сумку со всем содержимым.

«Бабушка только что вернулась из продуктового магазина, шла домой, и ее ограбили», - объясняет внучка 86-летней пожилой женщины Кади Лийс и добавляет: «Человек пострадал во время ограбления, у нее вырвали сумку из рук, она упала и осталась без своих вещей (телефон, кошелек и прочее). Она звала на помощь, но, к сожалению, в тот момент поблизости никого не было».

«Шок у нее был настолько сильный, что она заблудилась неподалеку от дома. Заблудилась настолько, что не понимала, где находится», - рассказывает Кади Лийс и добавляет, что неизвестный мужчина скрылся на велосипеде.

В начале месяца пенсионеры получают пенсии, и воры знают, что на счетах пенсионеров в это время есть деньги. «Мы были бы очень благодарны, если бы СМИ помогли найти вора и предупредить людей, что наши более уязвимые члены общества, которые в силу своего возраста уже не могут защитить себя, становятся жертвами ограблений», - говорит Кади Лийс.

Бабушка Кади Лийс, ставшая жертвой кражи, говорит, что теперь она боится выходить на улицу. «Даже если физическая травма незначительная, шок делает свое дело...»