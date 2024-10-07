28 сентября в Старом городе прошло торжественное открытие нового магазина лимитированных кроссовок и одежды. Несмотря на то, что начало мероприятия было запланировано на 14:00, толпа молодежи собралась у входа в магазин уже в 7 утра. Смотрите галерею!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Кроссовки за 750 евро: в Старом городе молодежь атаковала новый магазин лимитированной одежды
Hypebeastbaltics распахнул свои двери в Таллинне уже в прошлом году, а в минувшую субботу состоялось открытие их нового магазина. Как рассказал молодой предприниматель Чиалинь Ян, переехать в другое помещение пришлось из-за нехватки места: «У нас постоянно увеличивался ассортимент: новые товары, различные бренды. В какой-то момент появилось ощущение, как будто мы в секонд-хенде, где все вещи весят и лежат друг на друге».
Если в прошлом магазине преобладали мужские вещи, то в новом - появились сумки, которые последние несколько лет пользуются огромной популярностью среди представительниц женского пола. «У нас есть оригинальные сумки Jacquemus, которые мы, кстати, продаем в разы дешевле, чем по ретейл цене, - говорит он. - Точно также у нас и с куртками Moncler, которые в Эстонии доступны только в интернет-магазинах».