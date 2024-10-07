Любимая звезда социальных сетей умерла в возрасте 25 лет

«Никто никогда не ожидает, что ему придется столкнуться с такой болью, особенно в нашем возрасте», - начал свой пост Кэмерон. «В прошлом году Тейлор пришлось пережить больше боли и страданий, чем большинство людей за всю жизнь. И несмотря на все это, она всегда была светом и приносила радость всем вокруг».

«Она была самой храброй и сильной женщиной из всех, кого я знаю, и ее непоколебимая вера преодолевала все, с чем она сталкивалась, даже в самые мрачные моменты», - добавил Кэмерон. «Я знаю, что она спасла мою жизнь и жизни многих других».

Затем Кэмерон рассказал, что Тейлор хотела, чтобы ее органы были пожертвованы нуждающимся.

«Прежде всего, Тейлор хотела бы продолжать спасать жизни после того, как покинет этот мир», - написал он. «И хотя ее земное тело может ееподвести, еепамять и жизнь будут жить вечно. Она никому ничего не должна. Но она хотела бы, чтобы все знали, что с ней все более чем в порядке».

«Она больше не испытывает боли», - продолжал Кэмерон. «Ей больше не нужно страдать, и она действительно свободен от этих земных страданий!»

Аккаунт Тейлор в TikTok насчитывает более 1,4 миллиона подписчиков, сообщает New York Post. В Instagram у нее 215 000 подписчиков.