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ФОТО Пропавшая из публичного пространства эстонская звезда реалити-шоу нарушила молчание в Instagram

Перевод: Влада Лаевалинд
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Мэрилин Нау.
Мэрилин Нау. Фото: Chris Martin @bychrismartin

«Первое фото более чем за два года!» - признается звезда реалити-шоу Мэрилин Нау в социальных сетях под неожиданным снимком.

Звезда реалити-шоу Мэрилин Нау стала известной после первого сезона Rannamaja, но в начале 2023 года исчезла как из социальных сетей, так и из поля зрения общественности.

Однако в сентябре прошлого года стало ясно, что Нау жива и здорова. Она активно вела аккаунт в TikTok под новым именем, давая советы, как найти богатого мужчину.

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