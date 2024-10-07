«Первое фото более чем за два года!» - признается звезда реалити-шоу Мэрилин Нау в социальных сетях под неожиданным снимком.
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ФОТО ⟩ Пропавшая из публичного пространства эстонская звезда реалити-шоу нарушила молчание в Instagram
Звезда реалити-шоу Мэрилин Нау стала известной после первого сезона Rannamaja, но в начале 2023 года исчезла как из социальных сетей, так и из поля зрения общественности.
Однако в сентябре прошлого года стало ясно, что Нау жива и здорова. Она активно вела аккаунт в TikTok под новым именем, давая советы, как найти богатого мужчину.