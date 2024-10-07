«Он больше не страдает»: Мадонна высказалась о смерти брата

66-летняя американская певица Мадонна высказалась о смерти своего брата Кристофера в возрасте 63 лет. Архивными кадрами с близким человеком артистка поделилась в Instagram.

«Мой брат Кристофер ушел. Он так долго был мне самым близким человеком. Трудно объяснить нашу связь», - начала Мадонна.

«Мы взяли друг друга за руки и танцевали сквозь безумие нашего детства. На самом деле танец был своеобразным суперклеем, который держал нас вместе», - продолжила звезда сцены.

В частности, на архивных фото Мадонна позировала со своим младшим братом в 90-х. Как известно, впоследствии они поссорились. В 2008 году у родных людей произошел разлад из-за сенсационной книги Кристофера «Жизнь с моей сестрой Мадонной».

«Мы ели искусство, музыку и кино, как голодные животные. Мы были в эпицентре взрыва всех этих вещей. Мы ходили на похороны и плакали, и ходили на танцы. Мы танцевали вместе на сцене в начале моей карьеры и в конце концов ты стал креативным директором многих туров. Мы бросили вызов римско-католической церкви. Мой брат был рядом со мной. Он был художником, поэтом и визионером. Я восхищалась им. У него был безупречный вкус. И острый язык, который он иногда использовал против меня, но я всегда ему прощала», - рассказала американская знаменитость.

По словам Мадонны, они вместе покоряли вершины и касались низа. Также артистка прокомментировала их конфликт.

«Последние несколько лет были нелегкими. Мы не разговаривали некоторое время, но когда мой брат заболел, мы нашли путь обратно друг к другу. Я сделала все возможное, чтобы он оставался живым как можно дольше. Мы снова держались за руки. Закрыли глаза и танцевали. Вместе. Я рада, что он больше не страдает. Такого как он никогда не будет», - написала Медж.