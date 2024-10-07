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Жители Нымме негодуют: «Перед рестораном Hiiu Grill собралась банда футболистов, чтобы наказывать людей!»

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото: Taavi Sepp

В воскресенье утром, 6 октября, в группе Nõmme в Facebook был опубликован пост, который привел к словесной перепалке. Жители обвиняют друг друга в нарушении правил дорожного движения.

«За это нытье я сам тебе дам по голове у Hiiu Grill», - пишет один из участников группы.

6 октября в 04:00 один из участников группы района Нымме опубликовал скриншот, на котором были видны комментарии к одному посту, которые на данный момент уже удалены.

Дело в том, что молодой человек обеспокоен тем, что, по его словам, компания, проводящая время у Hiiu Grill, представляет опасность для людей, и это неприемлемо: «В этой группе был пост, в котором говорилось, что у Hiiu Grill собирается какая-то банда, состоящая из футболистов, которые якобы наказывают тех, кому не нравится вся эта история с электросамокатами. Один мужчина попытался им противостоять и получил от молодых людей затрещину. Лично я считаю это ненормальным. Прилагаю скрин переписки. Это явная угроза».

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