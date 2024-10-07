Жители Нымме негодуют: «Перед рестораном Hiiu Grill собралась банда футболистов, чтобы наказывать людей!»

Дело в том, что молодой человек обеспокоен тем, что, по его словам, компания, проводящая время у Hiiu Grill, представляет опасность для людей, и это неприемлемо: «В этой группе был пост, в котором говорилось, что у Hiiu Grill собирается какая-то банда, состоящая из футболистов, которые якобы наказывают тех, кому не нравится вся эта история с электросамокатами. Один мужчина попытался им противостоять и получил от молодых людей затрещину. Лично я считаю это ненормальным. Прилагаю скрин переписки. Это явная угроза».