Латвийская звезда OnlyFans вставила в губы импланты

Зачем ставить импланты после филлеров? «Постоянно повторять уколы - это дорого. Один миллилитр стоит от 250-300 евро, а мне для губ надо и четыре, и пять миллилитров. Получается накладно», - объясняет Виктория. «Имплантаты какие есть, такие есть. Но если вы хотите, чтобы губы были еще больше, добавьте филлеры, и тогда ваши губы будут выглядеть еще красивее», - считает модель.