Живущая за границей латвийская модель OnlyFans Виктория Уайлд, вкладывающая в совершенствование своей внешности крупные суммы, поставила в губы импланты, пишет RUS TVNET.
Латвийская звезда OnlyFans вставила в губы импланты
«Мужчинам определенно круче целовать женщину с большими губами. Тогда это настоящий поцелуй», - заявила она в программе Zilonis studijā.
Как признается обладательница самой большой груди Виктория Уайлд, она сначала сделала увеличение груди, а уже потом занялась губами, «чтобы лицо выглядело привлекательнее».
Зачем ставить импланты после филлеров? «Постоянно повторять уколы - это дорого. Один миллилитр стоит от 250-300 евро, а мне для губ надо и четыре, и пять миллилитров. Получается накладно», - объясняет Виктория. «Имплантаты какие есть, такие есть. Но если вы хотите, чтобы губы были еще больше, добавьте филлеры, и тогда ваши губы будут выглядеть еще красивее», - считает модель.
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