ПРЕМЬЕРА КЛИПА Никто не виноват: дуэт «ПараТайн» спелся с заводной рок-группой из Ида-Вирумаа

Для слушателей «ПараТайн» это будет что-то новенькое, ведь в этой песне участники дуэта ушли от привычного для них стиля поп-музыки и решили себя попробовать в роке.

«Нас давно увлекал рок, мечтали записать песню с живыми инструментами, и когда Данила, основатель и барабанщик группы Хали-Гали, позвонил и предложил сотворить что-то особенное, мы не смогли отказаться. И вот это свершилось! Мы благодарны талантливым музыкантам группы и всем, кто принимал участие в реализации этой работы», - говорят участники дуэта «ПараТайн».

Песня «Никто не виноват» о любви, которая была яркой и эмоциональной, но, к сожалению, не вечной. Переживания бывших влюбленных передаются через пронизывающий текст, а гармонические рисунки и конечно же мощнейший вокал солистки передают эмоциональную бурю происходящего.

Видеоклип к новой песне дает понять зрителю, что не все фатально и появляется надежда на воссоединение влюбленных: плюшевое сердце, которое на протяжении всей песни пугало страдальческой гримасой, к концу видео сменяется радостным смайлом. А знак «пацифик» у каждого музыканта означает - не желание воевать, а прийти к миру, спокойствию и любви. Приятного просмотра!

Группа Хали-Гали из Эстонии, основанная в 2022 году в Силламяэ Данилом Корепановым, Владиславом Вируненом и Станиславом Букиным, покоряет публику мощной энергетикой и оригинальной подачей хитов в любом жанре. Фишка коллектива - большое количество вокалистов, объединенных основателями группы вокруг себя.

Артисты Хали-Гали зажигательно исполняют классические рок-композиции и современные треки, создавая на концертах атмосферу драйва и единения с залом. Группа выступает на крупных фестивалях Эстонии и ТВ, привлекая внимание поклонников живого звука.