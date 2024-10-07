84-летний Аль Пачино рассказал о годовалом сыне

Звезда фильма «Запах женщины» признался, что его годовалый сын Роман «учится новому». Малыш родился в июне 2023 года. Его мать - 30-летняя Нур Альфаллах.

Аль Пачино рассказал, что рождение Романа стало частью толчка для его решения написать мемуары Sonny Boy, которые будут опубликованы на следующей неделе.

В книге оскароносный актер написал отрывок, размышляя о своем маленьком сыне.

«И это была компания для меня, чтобы я остался еще немного, если это возможно», - добавил Пачино, который в 2020 году перенес почти смертельный приступ COVID-19.

Когда его спросили, пришло ли решение снова стать отцом в 83 года потому, что он столкнулся лицом к лицу со смертью, актер был смущен.

«Ого, это интересно. Я должен действительно подумать об этом. Я не знаю, возможно? Я даже этого не понимаю», - сказал он.

В СМИ время от времени фигурируют слухи то о прекращении, то о возобновлении романа Нур Альфаллах и ее звездного возлюбленного.

Роман - четвертый ребенок Аль Пачино, у которого есть 34-летняя дочь Джулия от тренера по актерскому мастерству Джен Таррант и 23-летние близнецы (Антон и Оливия) от номинантки на премию «Эмми» Беверли Д'Анджело. Актер ни разу не был женат.