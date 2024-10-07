«Невыносимо больно быть свидетелем публичного линчевания моего сына». Мать P.Diddy пожаловалась на травлю в отношении рэпера

«Я обращаюсь к вам сегодня как мать, которая опустошена и глубоко опечалена обвинениями, выдвинутыми против моего сына Шона Комбса. Душераздирающе видеть, как моего сына судят не за правду, а за историю, созданную из лжи», - говорится в сообщении Дженис Комбс.

«Стать свидетелем публичного линчевания моего сына до того, как у него появится возможность доказать свою невиновность, - это боль, слишком невыносимая, чтобы ее можно было выразить словами».

Она отметила, что ее сын «совершал ошибки», в том числе не признал свою вину в насилии над бывшей возлюбленной Кэсси. По ее словам, очень быстрое урегулирование этого иска (Кэсси отозвала иск, сославшись на мировое соглашение) привело к тому, что появилось много желающих получить от него деньги.

«Лживые обвинения, которые ему предъявляют, мотивированы теми, кто ищет финансовую выгоду, а не справедливость. Эти люди видели, как быстро гражданская юридическая команда моего сына урегулировала иск его бывшей девушки, поэтому они считают, что могут получить быстрые деньги, ложно обвинив моего сына».

По словам Дженис, ее сына нельзя назвать невинным, как и любого другого человека. «Я здесь не для того, чтобы изображать своего сына идеальным, потому что он не идеален. Он совершал ошибки в прошлом, как и все мы. Мой сын, возможно, не был полностью честен в некоторых вещах, например, отрицая, что когда-либо проявлял агрессию по отношению к бывшей девушке, хотя видеонаблюдение в отеле показывало обратное. Иногда правда и ложь настолько тесно переплетаются, что становится страшно признать хотя бы одну часть истории, особенно когда эта правда выходит за рамки нормы или слишком сложна, чтобы в неe поверить».

Она также добавила, что выдвинутые в отношении ее сына «ложные обвинения в сексуальном насилии мешают настоящим жертвам сексуального насилия добиться справедливости, которой они заслуживают».

Шона Комбса арестовали в сентябре: ему предъявили обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, мошенничестве или принуждении к нему, а также организации перевозок для секс-работниц. Свою вину он не признает и хотел освободиться под залог, но ему отказали в этом праве. В центре скандала оказались многие звезды, которые были на его знаменитых вечеринках, они начали беспокоиться, не придется ли им выступать в суде.