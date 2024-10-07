С 7 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ Астролог Ольга Кирну предупредила жителей Эстонии о самом напряженном периоде года

По словам астролога, нас ждет конфликт стихии Земли, так как Дракон и Собака относятся к этой стихии. Как это может отразиться на жизни? Возможны замедления многих процессов, ведь Земля статична. Замедления возможны также из-за упрямства людей. Многие проблемы будут на глубинном уровне, не проявлены, так как борьба идет в Земных ветвях. Некоторые задачи будут решаться долго и не стоит торопить события и пытаться эти процессы ускорить.