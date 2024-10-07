В понедельник, 7 октября, в 22:02 по эстонскому времени наступает самый напряженный месяц 2024 года - месяц Собаки. Китайский астролог, феншуй-консультант, автор ежегодного «Календаря удачи» Ольга Кирну рассказала, чего ожидать от этого периода.
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С 7 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ ⟩ Астролог Ольга Кирну предупредила жителей Эстонии о самом напряженном периоде года
«Месяц собаки начнется 7 октября, а закончится 6 ноября. Мы подготовимся и проживем месяц максимально гладко», - подбадривает астролог Ольга Кирну.
По словам астролога, нас ждет конфликт стихии Земли, так как Дракон и Собака относятся к этой стихии. Как это может отразиться на жизни? Возможны замедления многих процессов, ведь Земля статична. Замедления возможны также из-за упрямства людей. Многие проблемы будут на глубинном уровне, не проявлены, так как борьба идет в Земных ветвях. Некоторые задачи будут решаться долго и не стоит торопить события и пытаться эти процессы ускорить.