Киану Ривз попал в аварию: что произошло

Звезда «Матрицы» не справился с управлением своей Toyota на девятом круге во время гонки серии Toyota GR Cup на автодроме Индианаполис в Индиане в субботу, 5 октября.

Во время поворота 60-летний актер вылетел с трассы на траву и ушел от столкновения с другим автомобилем. Это произошло на 45-й минуте маршрута.

К счастью, Киану не пострадал и финишировал 25-м. Актер прошел квалификацию 31-м из 35 автомобилей.

Ривз ездит на машине под номером 92 BRZRKR, которая рекламирует его дебютировавший в июле роман «Книга из другого мира».

У Ривза уже есть опыт участия в гонках. В 2009 году он выиграл гонку для знаменитостей Toyota Grand Prix Long Beach в Лонг-Бич. Известно, что Киану Ривз давно является большим поклонником гонок.

Он также является совладельцем и сооснователем компании по производству мотоциклов Arch Motorcycle и большим фанатом этого вида транспорта.