Не виделись 16 лет: умер младший брат поп-дивы Мадонны

Умер младший брат знаменитой певицы Мадонны. 63-летний Кристофер Чикконе был ее близким другом и помощником. Но он написал о сестре книгу, чем она была очень недовольна. Об этом пишет Daily Mail.

Известно, что младший брат Мадонны Луизы Чикконе Кристофер Чикконе умер в возрасте 63 лет после борьбы с раком. 24 сентября скончалась их мачеха Джоан Клэр Чикконе.

Брат и сестра тесно сотрудничали на протяжении всей карьеры королевы поп-музыки, но в 2008 году у них произошел разлад из -за сенсационной книги Кристофера «Жизнь с моей сестрой Мадонной».

На протяжении всей своей карьеры Кристофер работал дизайнером, художником и режиссером, организовывая концертные туры, снимая музыкальные клипы и фильмы, а также занимаясь дизайном коммерческих и жилых интерьеров и мебели.

«Он был чрезвычайно талантливым человеком с потрясающим чувством юмора», - сказал один из его друзей.

Кристофер, когда-то был самым близким братом Мадонны, он начал свою карьеру в качестве ее помощника, костюмера, стилиста и художественного руководителя. Мадонна и Кристофер вместе выросли вместе в Мичигане и вместе учились танцевать. Затем Кристофер последовал за Мадонной в Нью-Йорк, где она начала свой долгий путь к богатству и славе.