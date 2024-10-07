ФОТО Эстонская телеведущая открыла театр вместе с мужем: я скрестила пальцы, чтобы он забыл об этой «безумной» идее

«Мы сделали это!» - с радостью пишет в социальных сетях блогер и телеведущая Хеэлия Силламаа, отмечая, что ей удалось принять участие в реализации плана ее партнера Пеэпа Маасика по открытию театра TEMUFI в Вильянди.
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«За спиной безумные времена, и из-за облегчения голова такая легкая, что не могу сказать ничего умного», - радуется Хеэлия Силламаа, делясь в соцсетях тем, что вместе с Пеэпом Маасиком они смогли открыть театр TEMUFI.