Дело братьев Менендес 35-летней давности рассмотрят заново из-за сериала Netflix

Эрик и Лайл Менендес Фото: Getty Images

Дело братьев Менендес, приговоренных к пожизненному заключению за убийство своих родителей в Беверли-Хиллз 35 лет назад, будет пересмотрено в связи с открывшимися новыми обстоятельствами. Эти обстоятельства были описаны в недавно вышедшем сериале Netflix «Монстры: История братьев Менендес».

В четверг прокурор округа Лос-Анджелес Джордж Гаскон заявил о «моральной и этической обязанности» рассмотреть показания братьев, которые они дали в прошлом году. Братья утверждают, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны отца и их действия были самообороной.

Интерес к убийству многолетней давности возродился после того, как в сентябре этого года на Netflix вышла захватывающая девятисерийная криминальная драма на основе реальных событий, посвященная братьям Менендеc.

По версии сериала, да и следствия, братья застрелили родителей, Хосе и Мэри Луиз Менендес, из двух дробовиков, чтобы поскорее завладеть наследством и заодно получить солидную сумму по страховке. История детей, безжалостно убивших своих богатых родителей, шокировала Америку.

Следователи установили, что прежде, чем стать подозреваемыми, братья потратили значительную часть наследства на путешествия, роскошные часы Rolex, автомобили и престижную недвижимость.

Америка узнала подробности этого дела с перечислением всех приобретенных предметов роскоши из прямых трансляций из зала суда и была шокирована тем, как дети из очень благополучной семьи стали безжалостными убийцами.