ГОРОСКОП НА 7 ОКТЯБРЯ Близнецам пора действовать решительней, а Рыбы должны взвешивать каждое решение

Стрелец

Ищите помощников. Вам предстоит заниматься важными делами, и едва ли со всем удастся справиться в одиночку. Вас охотно поддержат и давние знакомые, и те, с кем вы впервые встретились недавно. Общие дела очень сближают. Неудивительно, что вскоре сегодняшние союзники станут вашими настоящими друзьями. День подходит для решения финансовых вопросов. Во всем, что касается денег, стоит прислушиваться к интуиции. Благодаря ее подсказкам вы быстро сориентируетесь в непростой ситуации. Никто не сможет сбить вас с толку или запутать.

Козерог

Не ленитесь. Как бы вам ни хотелось отложить все дела на потом, поступать так сейчас не стоит. Некоторые задачи требуют немедленного решения, и чем раньше вы этим займетесь, тем лучший результат получите. Можно договориться о сотрудничестве. Многие готовы поддержать вас в осуществлении задуманного. С новыми знакомыми стоит быть настороже, а вот старым друзьям и давним партнерам можно доверять безгранично. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Возможно, вам вернут старые долги или заплатят за работу, проделанную раньше.

Водолей

Беритесь за сложные и важные дела. Сегодня вы отлично справляетесь, быстро получаете нужный результат, не допускаете даже мелких ошибок. Удается не только добиться успехов, действуя самостоятельно, но и показать, что вы способны руководить другими. Возможно, благодаря сегодняшним достижениям вы вскоре получите интересные деловые предложения. День хорошо подходит для общения. Вы легко находите общий язык и с давними знакомыми, и с теми, кого видите впервые. Не исключено, что вы сможете подружиться с теми, с кем прежде соперничали, почти враждовали.

Рыбы

Сохраняйте самообладание. День требует взвешенных решений, обдуманных поступков. Именно они помогают достичь цели, добиться даже большего, чем вы предполагали. Хорошо, если рядом будет человек, с которым можно посоветоваться, обсудить то, что вас волнует и тревожит. Такая поддержка сегодня для вас особенно важна. Первая половина дня может быть довольно беспокойной, не лишенной напряженных моментов. Вторая проходит гораздо проще и приятнее. Будет возможность сосредоточиться на делах, которые интересуют вас, поднимают настроение и вдохновляют.