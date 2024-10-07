Старайтесь не раздражаться из-за мелочей, даже если вам хочется заниматься только чем-то важным и выдающимся. Текущие дела тоже требуют внимания, и чем раньше вы с ними справитесь, тем больше времени останется на что-то действительно интересное, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 7 ОКТЯБРЯ ⟩ Близнецам пора действовать решительней, а Рыбы должны взвешивать каждое решение
Так что лучше ничего не откладывать надолго. Практически любое общение сегодня требует терпения и деликатности. Почему-то все недостатки людей становятся очень заметными, к каждому хочется придраться. Но день пройдет гораздо приятнее и спокойнее, если вы воздержитесь от критических замечаний.
Овен
Трудитесь. День отлично подходит для любых полезных дел, а также для решения вопросов, важных не только для вас, но и для окружающих. Не всегда легко получить нужный результат, но никакие трудности не должны заставить вас бросить начатое или отказаться от задуманного. Целеустремленность и упорство щедро вознаграждаются. Вы обаятельны и отлично ладите с людьми. Это часто оказывается полезным в работе. Удается завоевать расположение даже тех, у кого совсем недавно были к вам претензии – и не лишенные оснований.
Телец
Старайтесь избегать споров. Это не так-то просто, потому что многие пытаются повлиять на вас, в чем-то убедить, а иногда и заставить поступить определенным образом. Но сейчас выгоднее сглаживать острые углы и искать компромисс, чем стараться во что бы то ни стало настоять на своем. Присмотритесь к людям, которые сегодня вас поддерживают. Они могут стать очень надежными союзниками. День удачен с точки зрения финансов. Он подходит для решения любых вопросов, связанных с деньгами или имуществом, обещает выгодные сделки. Не исключено, что вам вернут старые долги или заплатят за работу, проделанную давным-давно.
Близнецы
Действуйте решительно. Сейчас не стоит тратить время зря, ведь есть шанс осуществить какие-то важные планы, добиться того, к чему вы давно стремились. Охотно помогают давние знакомые, их опыту можно доверять. Вероятны успехи в работе. Хорошо проходят переговоры, обсуждение профессиональных вопросов заканчивается именно так, как вам нужно. Сегодня вам легко находить общий язык с разными людьми, понимать тех, кто совсем не вас не похож. Вы сможете подружиться с человеком, который давно вам симпатичен. Вечер радует хорошими новостями.
Рак
Отложите решение важных вопросов до второй половине дня. Утром может быть сложно сосредоточиться, решить, чему именно нужно уделить внимание. Это время хорошо подходит для общения с близкими людьми, обсуждения планов на будущее. Вы получите не только поддержку, но и хорошие советы. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Открываются новые возможности, и вы стараетесь не упустить ни одной из них. Порой приходится менять планы, но вас это ничуть не смущает. Наоборот, возможность заняться чем-то новым радует и вдохновляет.
Лев
Не поддавайтесь на провокации в первой половине дня. Это не самое простое время с точки зрения общения: люди часто неправильно понимают ваши слова, могут делать какие-то замечания, не подумав. Вы добьетесь успеха в делах, если будете действовать самостоятельно, рассчитывать на свои силы, не станете ждать от окружающих безусловной поддержки. Вторая половина дня радует хорошими новостями. Возможно, вы получите известия именно от того человека, о судьбе которого особенно беспокоились. Хорошо проходят любые семейные мероприятия. Вы легко находите общий язык с родственниками, можете помирить тех, кто был в ссоре.
Дева
Говорите о важных вещах. День подходит для обсуждения серьезных вопросов, из-за которых прежде возникали разногласия. Можно касаться непростых тем, не опасаясь, что беседа закончится ссорой или взаимными обидами. Вам удается поладить с очень разными людьми, к каждому найти подход. Вероятны успехи в работе. Даже со сложными делами вы сейчас справляетесь быстро. Часто в этом помогает интуиция: благодаря ее подсказкам вы быстро находите верные решения. Личные отношения складываются гармонично. Едва ли появятся причины для споров и разногласий с близкими. А вот порадовать друг друга наверняка удастся.
Весы
Обращайте внимание на мелочи. То, что сейчас не бросается в глаза или кажется незначительным, позже может сыграть важную роль. Часто помогает опыт: благодаря ему вы быстро принимаете верные решения, не тратите время на долгие раздумья и обсуждения. Окружающие прислушиваются к вашему мнению, следуют советам. Появляются необычные идеи, смелые планы. Пока непонятно, как воплотить задуманное в жизнь, но вскоре у вас появится четкий план действий. Вторая половина дня обещает приятные знакомства, удивительные встречи.
Скорпион
Занимайтесь полезными делами. Сегодня вы способны на многое. Благодаря вашим усилиям решаются проблемы, всерьез беспокоившие окружающих в последнее время. Вероятны необычные предложения. Будет шанс присоединиться к работе над каким-то перспективным проектом или начать учиться тому, что давно вас интересовало. Хорошо складываются поездки – и деловые, и развлекательные. Вдали от дома могут появиться какие-то необычные идеи; вскоре вы обязательно воплотите их в жизнь. Вторая половина дня подходит для покупок. Вы безошибочно выбираете вещи, которые будут долго радовать и вас, и ваших близких.
Стрелец
Ищите помощников. Вам предстоит заниматься важными делами, и едва ли со всем удастся справиться в одиночку. Вас охотно поддержат и давние знакомые, и те, с кем вы впервые встретились недавно. Общие дела очень сближают. Неудивительно, что вскоре сегодняшние союзники станут вашими настоящими друзьями. День подходит для решения финансовых вопросов. Во всем, что касается денег, стоит прислушиваться к интуиции. Благодаря ее подсказкам вы быстро сориентируетесь в непростой ситуации. Никто не сможет сбить вас с толку или запутать.
Козерог
Не ленитесь. Как бы вам ни хотелось отложить все дела на потом, поступать так сейчас не стоит. Некоторые задачи требуют немедленного решения, и чем раньше вы этим займетесь, тем лучший результат получите. Можно договориться о сотрудничестве. Многие готовы поддержать вас в осуществлении задуманного. С новыми знакомыми стоит быть настороже, а вот старым друзьям и давним партнерам можно доверять безгранично. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Возможно, вам вернут старые долги или заплатят за работу, проделанную раньше.
Водолей
Беритесь за сложные и важные дела. Сегодня вы отлично справляетесь, быстро получаете нужный результат, не допускаете даже мелких ошибок. Удается не только добиться успехов, действуя самостоятельно, но и показать, что вы способны руководить другими. Возможно, благодаря сегодняшним достижениям вы вскоре получите интересные деловые предложения. День хорошо подходит для общения. Вы легко находите общий язык и с давними знакомыми, и с теми, кого видите впервые. Не исключено, что вы сможете подружиться с теми, с кем прежде соперничали, почти враждовали.
Рыбы
Сохраняйте самообладание. День требует взвешенных решений, обдуманных поступков. Именно они помогают достичь цели, добиться даже большего, чем вы предполагали. Хорошо, если рядом будет человек, с которым можно посоветоваться, обсудить то, что вас волнует и тревожит. Такая поддержка сегодня для вас особенно важна. Первая половина дня может быть довольно беспокойной, не лишенной напряженных моментов. Вторая проходит гораздо проще и приятнее. Будет возможность сосредоточиться на делах, которые интересуют вас, поднимают настроение и вдохновляют.