Кортни Кардашьян попросила усилить патруль вокруг ее дома после того, как ее раскритиковали за «неподобающие» украшения к Хэллоуину

Кортни выложила в соцсетях серию снимков, на некоторых из них был запечатлен ее с Трэвисом особняк в Лос-Анджелесе, подготовленный к предстоящему празднику. Знаменитости подошли к делу серьезно: например, одну из лестниц они украсили множеством тыкв. Однако некоторые их художественные решения показались их подписчикам «неподобающими». Так, интернет-пользователей возмутили надувные скелеты, изображающие влюбленную пару в пикантной позе.

Фото: Скриншот из публикации в Instagram Kourtney Kardashian Barker

«Интересно, что ваши дети думают об этих скелетах», - написала одна из подписчиц Кортни, и многие другие пользователи сети также призвали телезвезду подумать о том, что она является многодетной матерью.

Напомним, что общий ребенок у Кортни и Трэвиса только один - в прошлом году у них родился сын Рокки. Однако Кардашьян также воспитывает троих детей от бывшего возлюбленного Скотта Дисика, а у Трэвиса есть еще двое родных детей и одна падчерица от экс-супруги Шанны Моаклер.

Вскоре после того как звездных супругов раскритиковали в сети, они попросили усилить полицейский патруль вокруг их дома. Впрочем, это может быть и не связано с украшениями их особняка к Хэллоуину.

На территорию дома Кортни и Трэвиса уже не раз проникали фанаты. Так, весной прошлого года поклонница Баркера после нескольких попыток попасть в его дом протаранила ворота его с женой особняка. На допросе в полиции женщина утверждала, что общалась с кумиром в соцсетях, и это он предложил ей приехать к нему домой.