Примерно через месяц в Мадриде пройдет очередной детский конкурс песни Евровидение, на котором Эстонию в этом году будет представлять 13-летняя Аннабель. Юная певица из Тартумаа пытается завоевать сердца своей песней «Tänavad», и, судя по сообщениям в социальных сетях, у нее уже много поклонников.
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«Пожалуйста, пусть она станет победителем!» Иностранцы болеют за 13-летнюю участницу от Эстонии на детском Евровидении
В прошлом году Эстония, впервые участвовавшая в конкурсе Евровидение для детей, выступила не слишком удачно. Из 16 стран Эстония заняла предпоследнее место, опередив в итоге только Ирландию.
Но Эстония - поющая нация, и мы не сдадимся. В этом году Эстония вернется на детское Евровидение с 13-летней Аннабель Атс, и поклонники за рубежом уже высоко оценили ее талант.