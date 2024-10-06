«Пожалуйста, пусть она станет победителем!» Иностранцы болеют за 13-летнюю участницу от Эстонии на детском Евровидении

Примерно через месяц в Мадриде пройдет очередной детский конкурс песни Евровидение, на котором Эстонию в этом году будет представлять 13-летняя Аннабель. Юная певица из Тартумаа пытается завоевать сердца своей песней «Tänavad», и, судя по сообщениям в социальных сетях, у нее уже много поклонников.