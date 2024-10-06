Кинорежиссер Анна Хинтс о своем теле: большую часть своей жизни я никогда не была им довольна

В начале октября на передаче Hommik Annuga собралось множество гостей - от Генки до послов разных стран. Режиссер Анна Хинтс села на диван вместе с писателем и сценаристом Бирком Рохеленну, чтобы обсудить тему, с которой могут столкнуться все женщины: тело.

«Мы собираемся поговорить с вами о женщинах, а точнее, о женских телах!» начала ведущая Ану Вяльба, представив тему: «Я не знаю ни одной женщины, которая была бы довольна своим телом. Даже великолепные модели недовольны тем, как они выглядят».