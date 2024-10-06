Семья Тупака Шакура инициировала расследование причастности Пи Дидди к кончине рэпера

Шакура не стало в 1996 году, и с тех пор полиция расследовала дело артиста. Обвиняемого Дуэйна Дэвиса задержали только в конце сентября 2023 года в Лас-Вегасе, его собираются судить в марте 2025 года. До этого Дэвис объяснял, что совершил преступление, потому что Пи Дидди заплатил ему 1 миллион долларов за это.

Адвокат Алекс Спиро, который займется расследованием, за свою карьеру представлял интересы многих знаменитостей. Среди них - Илон Маск, Jay-Z, MrBeast и Алек Болдуин.

С тех пор предполагаемая связь между ними появилась в поп-культуре, в последний раз в совместной работе Эминема и JID в 2024 году.

Еще в 2008 году Дидди отрицал свою причастность к нападению на Тупака. «Эта история - ложь», - заявил хип-хоп-магнат в своем заявлении, после того как газета Los Angeles Times сообщила, что в инциденте виноваты соратники Дидди.

«Это просто смешно и абсолютно неправда. Ни я, ни покойный рэпер Notorious B.I.G. не знали ни о каком нападении ни до, ни во время, ни после его совершения. Я потрясен тем, что газета Los Angeles Times проявила такую безответственность, опубликовав такую необоснованную и абсолютно лживую историю».

17 сентября рэпера и продюсера Шона Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.