Леонардо Ди Каприо отдыхает в Италии вместе с Витторией Черетти и своей матерью

Судя по снимкам, знаменитости прекрасно проводили время. Они сидели обнявшись, при этом Леонардо держал в руке чашку с, предположительно, кофе. Пара заметила фотографов, но не стала прятаться от камер.

Отметим, что в Италию также приехала мама актера Ирмелин Инденбиркен, с которой он очень близок. Компанию ей составил ее муж Дэвид Уорд. Всех четверых уже видели прогуливающимися по Риму и осматривающими достопримечательности.

Для многих интернет-пользователей это стало подтверждением того, что у ДиКаприо серьезные намерения в отношении Виттории. Хотя актер известен тем, что обычно не встречается с девушками старше 25 лет, Черетти стала исключением из этого правила. К тому же, по всей видимости, она находится в хороших отношениях с его мамой.

Недавно в сети даже появились слухи, что пара вскоре поженится: дело в том, что Витторию уже не раз видели с кольцом на том самом пальце, но официально пара о помолвке не объявляла.

Впрочем, многих пользователей сети в последнее время волнует не столько личная жизнь Леонардо, сколько его связь с Пи Дидди, которого обвинили в торговле людьми и вовлечении в занятия проституцией. Ранее ДиКаприо регулярно посещал вечеринки, которые устраивал скандальный рэпер.