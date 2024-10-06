Смогут омыться под денежным ливнем: Глоба предрекла бриллиантовую полосу четырем знакам с 7 октября

Овны будут переполнены уверенностью и энергичностью, благодаря которым вы сможете в несколько раз улучшить свой рабочий результат и поразить руководство своими успехами. Немудрено, что ваш кошелек будет расти на глазах, как и ваши возможности. Вы сможете позволить себе то, на что раньше средств не хватало. К примеру, отдых в прекрасном месте.

Ракам и Стрельцам Вселенная тоже сделает сюрприз, направив ваши интеллектуальные и творческие способности в нужное русло. Ваши умения оценит важный человек, который протянет вам ту руку помощи, без которой на вершину взобраться было бы сложнее. Но вам повезет, и все, о чем вы так давно мечтали, начет сбываться. И хотя вам придется много трудиться для достижения своего, это того стоит.

Водолеи же получат шанс на гармоничные отношения, которые далеко не каждому получается построить. Вся ваша семья воссоединится, несмотря на былые трудности, и станет для вас крепким фундаментом, на который вы сможете опереться при покорении других сфер жизни. Этот период также подходит для проведения ремонта в семейном гнездышке и веселого отдыха в шумной компании близких.