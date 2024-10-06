История 53-летнего Яануса Хундимяэ из Эльва началась в октябре 2022 года, когда он пошел на проверку зрения. В левом глазу был обнаружен меланома сосудистой оболочки, но, несмотря на лечение, глаз пришлось удалить в декабре 2023 года. В августе этого года Яанус столкнулся с новым ударом, с которым ему не справиться в одиночку.
ЦЕНА ЖИЗНИ ОТЦА ⟩ Фонд помощи больным раком выделяет 40 000 евро в месяц на лечение 53-летнего Яануса
Фонд по лечению рака Kingitud elu в субботу опубликовал на своей странице в соцсетях пост о том, как они решили помочь отцу семейства из Эльва. Благодаря фонду, 53-летний Яанус Хундимяэ получает чрезвычайно дорогое лекарство и стал вторым человеком в Эстонии, получившим этот препарат при поддержке фонда, наряду с Янне Фридолин, матерью, дирижером и педагогом по музыке.
С 2022 года Янне получает необходимое лечение уже 28 месяцев, и фонд вложил в ее лечение более 1,2 миллиона евро.
«Цена жизни отца - 40 000 евро в месяц», - начал свой пост Фонд помощи больным раком и отметил: «Это было очень трудное решение для фонда, но мы его приняли: 53-летний Яанус из Эльва теперь получит лечение меланомы глаза с помощью фонда, стоимость которого превышает 40 000 евро в месяц! Вы не ослышались: иммунопрепарат Kimmtrak (активное вещество тебентафусп), производимый американской биотехнологической компанией Immunocore, стоит более 40 000 евро в месяц, что составляет более 1400 евро в день».
Решение не было легким: «Для нас помощь Яанусу была трудным решением, потому что к нам обращается очень много нуждающихся, но наши финансовые возможности ограничены. За десять лет мы смогли помочь всем онкобольным, которые выпали из-под крыла Кассы здоровья и были вынуждены полагаться на фонд. Фонд помощи больным раком может рассчитывать только на пожертвования».
Яанус рассказал в посте, что его история началась в октябре 2022 года, когда он пошел на проверку зрения. «В левом глазу зрение ухудшилось за полгода. В Ида-Таллиннской центральной больнице диагностировали меланому сосудистой оболочки левого глаза. В ноябре того же года мне сделали брахитерапию, которая остановила дальнейшее развитие меланомы».
К сожалению, на этом борьба Яануса с раком не закончилась. «В декабре 2023 года в левом глазу начались сильные боли, которые не поддавались лечению, и в конце года мне сделали срочную операцию, удалив левый глаз. Тогда была надежда, что все пойдет на поправку, так как очаг болезни был удален».
«К сожалению, в августе этого года произошел рецидив, когда компьютерное исследование показало, что в печени появились метастазы», - сообщил отец семейства, которому Касса здоровья не компенсирует покупку препарата Kimmtrak.
Именно поэтому Яанус обратился в фонд по лечению рака и получил оттуда положительный ответ: «Я искренне благодарен за положительный ответ от фонда. Это очень важная и большая помощь как для меня, так и для моей семьи и близких, которые поддерживали меня на этом пути». «Я только в начале лечения, но уже сам факт, что столько людей поддерживают и делают пожертвования, возвращает мне веру, силу и надежду на более здоровую и счастливую жизнь. Без помощи фонда я бы не получил это лечение. Огромное спасибо всем жертвователям!» - добавил Яанус в заключение.
В посте также высказалась Янне, которая более двух лет получает поддержку от фонда на покупку того же лекарства, и благодаря лечению ее болезнь находится под контролем.
«Эти два года моей жизни были полны моментов, за которые я благодарна и счастлива. Все это стало возможным благодаря постоянной поддержке фонда и людей, которые помогли продолжить лечение, за что наша семья от всей души благодарна. Я продолжаю думать о всех этих людях каждую ночь, отправляя им свои мысли, полные благодарности. Все концерты, которые я организовала или организую, по своей сути являются выражением благодарности», - отметила Янне.
Больше информации о фонде Kingitud elu можно найти ЗДЕСЬ, а пожертвования можно сделать через ЭТОТ сайт.