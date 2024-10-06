ЦЕНА ЖИЗНИ ОТЦА Фонд помощи больным раком выделяет 40 000 евро в месяц на лечение 53-летнего Яануса

К сожалению, на этом борьба Яануса с раком не закончилась. «В декабре 2023 года в левом глазу начались сильные боли, которые не поддавались лечению, и в конце года мне сделали срочную операцию, удалив левый глаз. Тогда была надежда, что все пойдет на поправку, так как очаг болезни был удален».

«К сожалению, в августе этого года произошел рецидив, когда компьютерное исследование показало, что в печени появились метастазы», - сообщил отец семейства, которому Касса здоровья не компенсирует покупку препарата Kimmtrak.

Именно поэтому Яанус обратился в фонд по лечению рака и получил оттуда положительный ответ: «Я искренне благодарен за положительный ответ от фонда. Это очень важная и большая помощь как для меня, так и для моей семьи и близких, которые поддерживали меня на этом пути». «Я только в начале лечения, но уже сам факт, что столько людей поддерживают и делают пожертвования, возвращает мне веру, силу и надежду на более здоровую и счастливую жизнь. Без помощи фонда я бы не получил это лечение. Огромное спасибо всем жертвователям!» - добавил Яанус в заключение.

Дирижер Янне Фридолин получает помощь с весны 2022 года. Фото: Kuvatõmmis Facebookist

В посте также высказалась Янне, которая более двух лет получает поддержку от фонда на покупку того же лекарства, и благодаря лечению ее болезнь находится под контролем.

«Эти два года моей жизни были полны моментов, за которые я благодарна и счастлива. Все это стало возможным благодаря постоянной поддержке фонда и людей, которые помогли продолжить лечение, за что наша семья от всей души благодарна. Я продолжаю думать о всех этих людях каждую ночь, отправляя им свои мысли, полные благодарности. Все концерты, которые я организовала или организую, по своей сути являются выражением благодарности», - отметила Янне.

Больше информации о фонде Kingitud elu можно найти ЗДЕСЬ, а пожертвования можно сделать через ЭТОТ сайт.