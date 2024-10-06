Меган Маркл осудили за платье с глубоким декольте и разрезом: «Слишком откровенно»

Меган Маркл вышла в свет в красном макси-платье Carolina Herrera с глубоким декольте и разрезом. Герцогиня Сассекская дополнила его босоножками на каблуках в тон, золотым браслетом и несколькими кольцами.

Журналисты Daily Mail отметили, что в этом наряде жена принца Гарри уже позировала на гала-вечере в честь Дня ветеранов в Нью-Йорке в 2021 году.

На этот раз визажисты сделали жене принца Гарри макияж в естественном стиле, а стилисты уложили волосы в локоны.

Многие не оценили образ герцогини Сассекской. «Я ожидал более скромного платья для благотворительного мероприятия. Это не мероприятие в ночном клубе», «Красное платье и босоножки на каблуках больше подходят для торжественного вечера. Совершенно не подходят для встречи с детьми», «Такое ощущение, что она вообще не осознает, что одежда может хорошо сидеть и подчеркивать фигуру», «Слишком откровенно для такого мероприятия», - писали в комментариях.