Страховая компания отказалась предоставить автомобиль на замену: не является ли это выманиванием денег?

«Разве это не введение людей в заблуждение и мошенничество?» - спрашивает Кристина из Ида-Вирумаа. В августе она повредила машину. Однако страховая не предложила женщине автомобиль на замену и не возместила ущерб, хотя такой пункт есть в договоре.